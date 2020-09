(Agenzia Vista) Usa, 03 settembre 2020 Nancy Pelosi senza mascherina, la segretaria di Trump: "Dovrebbe scusarsi con tutti gli americani" La segretaria del presidente Usa Donald Trump in conferenza stampa: "Nancy Pelosi è stata beccata a San Francisco senza mascherina in un salone di bellezza. Ha cercato di accusare il salone che l'avrebbe incastrata, ma dovrebbe chiedere scusa a tutti gli americani e tornare al lavoro a Washington, per sostenere le famiglie e le attività in crisi a causa del lungo shutdown che lei ha fortemente sostenuto. White House Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev