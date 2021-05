Nardella: si coinvolgano di più i sindaci Ue su politiche sociali

Porto, 7 mag. (askanews) - "Soprattutto sul fronte delle politiche sociali e del lavoro l'Ue può fallire i suoi obiettivi ambiziosi" ha detto Dario Nardella, sindaco di Firenze, da Porto dove interviene al Social Summit europeo in qualità di presidente dell'Associazione dei sindaci d'Europa ."Già ieri Eurocities, che raccoglie oltre 200 sindaci di città grandi, ha lanciato un piano di 100mila nuove abitazioni di social housing per le famiglie bisognose - ha aggiunto - per mostrare la concreta attivazione nelle città europee delle politiche sociali ma dobbiamo lavorare più insieme: molti sindaci non sono stati sufficientemente coinvolti dai governi nei rispettivi Recovery Plan, noi dal governo Draghi siamo stati coinvolti ma tutte le città devono essere sempre più coinvolte. A nome dei sindaci europei mi rivolgerò su questo al presidente Costa e chiederemo inoltre che si svolga ogni anno un Social Summit europeo perché può essere il terreno innovativo di collaborazione tra i governi locali e il governo europeo".