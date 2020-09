(Agenzia Vista) Stati Uniti, 03 settembre 2020 Nasa pronta a tornare sulla Luna, la prova del razzo più potente di sempre Nel deserto dello Utah la Nasa ha testato lo Space Launch System che è stato definito il razzo più potente di sempre. Per due minuti è stata testata la potenza del booster che servirà per il decollo. Il razzo dovrà essere pronto per la missione del 2024 che riporterà l’uomo sulla Luna Twitter Nasa Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev