(Agenzia Vista) Roma, 29 maggio 2021. “Non cambia niente, buona fortuna, buon lavoro, noi puntiamo a costruire, lavoriamo per far vincere le nostre idee. Siamo abituati alle persone che se ne vanno perché pensano di non essere elette. A noi interessa il cambio di passo che c’è stato nel Governo.” Queste le parole di Antonio Tajani, Coordinatore nazionale di Forza Italia, a un banchetto organizzato da FI a Piazza Cola di Rienzo a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev