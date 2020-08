(Agenzia Vista) Vienna, 05 agosto 2020 Nati quattro cuccioli di ghepardo allo zoo di Vienna Nello zoo di Schönbrunn, a Vienna, sono nati quattro cuccioli di ghepardo il 22 giugno. Il debutto in pubblico. Il ghepardo è fra gli animali in via di estinzione, gli zoo li allevano nell'ambito di un programma europeo per la conservazione della specie. / Zoovienna Tiergarten Schönbrunn Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev