(Agenzia Vista) Bruxelles, 23 marzo 2021 Nato, Di Maio: "Da Italia piena convinzione nei valori atlantici" "L'Italia crede fortemente che da solo non si salva nessuno. La collaborazione tra stati è fondamentale per affrontare sia la crisi pandemica che quella economica". Lo ha riferito il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, al termine della prima sessione del summit Nato, in corso a Bruxelles. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev