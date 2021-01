Navalny da Berlino: tornerò in Russia il 17 gennaio

Milano, 13 gen. (askanews) - Aleksey Navalny tornerà in Russia il 17 gennaio. L'oppositore russo che si trova in Germania dopo aver subito un tentativo di avvelenamento con agente nervino Novichok ha annunciato la decisione sul suo profilo Instagram."Tornare o no" per me non è mai stata una questione", ha detto Navalny, perchè "non sono mai andato via. É un bel Paese la Germania ma non sono qua per mia volontà. Mi sono ritrovato in Germania intubato per la rianimazione per una sola ragione: hanno tentato di uccidermi". L'oppositore rientrerà in patria domenica con un volo della compagnia aerea low cost Pobeda (Vittoria).Navalny ha reso noto che il servizio penitenziario russo si è rivolto a un tribunale per chiedere l'incarcerazione per la violazione del regime di libertà condizionata ottenuta con la condanna e sospensione di pena a 3 anni e mezzo di carcere nel 2014.