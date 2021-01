Navalny nel video contro Putin nomina anche aziende italiane

Milano, 20 gen. (askanews) - C'è anche un intero vigneto nella magione descritta dal dissidente russo Aleksey Navalny nel video in forma di inchiesta in cui alza decisamente il tiro delle accuse al leader del Cremlino Vladimir Putin. Tra i nomi che compaiono c'è anche quello di Boris Titov, titolare di un'azienda vinicola legata secondo Navalny ai possedimenti circostanti al palazzo da zar costruito a Gelendzhik (Sochi).Oltre a Titov e all'attuale nomenklatura russa, Navalny cita anche società italiane produttrici di mobili di lusso come ABItalia. Sul sito della società compare realmente una foto del presidente russo con Dmitri Medvedev, nonchè più volte l'aquila bicipite russa. Tra i mobilieri citati anche Pozzoli e Citterio Atena. Nonchè Lanfranco Cirillo, l'architetto trevigiano che avrebbe curato il progetto.Intanto Navalny scrive le sue lettere dal carcere, "Matrosskaja Tishina" - Il silenzio del marinaio - su Instagram. "Ne avevo letto nei libri e ora sono qui", ha scherzato Navalny in un post. Mentre la moglie Yulia ha pubblicato una foto da casa sua, dove indica un'auto che la starebbe presidiando da giorni.