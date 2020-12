(Agenzia Vista) Lamezia Terme, 15 dicembre 2020 'Ndrangheta, Bonafede: "Nuova aula bunker realizzata in 5 mesi. Lo Stato è presente" "La risposta è nei fatti. A luglio 2020 abbiamo firmato il protocollo d'intesa e adesso, a distanza di 5 mesi, l'aula bunker è praticamente pronta". L'intervista a margine del ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, al termine del sopralluogo effettuato nell'aula bunker allestita per ospitare il processo "Rinascita-Scott" a Lamezia Terme, in provincia di Catanzaro. / courtesy Video Calabria Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev