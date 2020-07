(Agenzia Vista) Catanzaro, 21 luglio 2020 'Ndrangheta, Operazione “Imponimento”, 75 arresti nel blitz tra Italia e Svizzera Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catanzaro e il Servizio Centrale Investigazione Criminalità Organizzata della Guardia di Finanza di Roma hanno dato esecuzione al fermo nei confronti di 74 indagati per i delitti di associazione di tipo ‘ndranghetistico, associazione finalizzata alla produzione, al traffico di sostanze stupefacenti e altri numerosi delitti. L’indagine che coinvolge complessivamente 158 soggetti, è avvenuta in concomitanza con una analoga attività in Svizzera. Courtesy Videocalabria Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev