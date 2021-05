Negli Usa via la mascherina, la gioia degli americani vaccinati

Roma, 14 mag. (askanews) - "Un gran giorno nella lotta contro la pandemia" perché "si può tornare a sorridere". Così il presidente Usa Joe Biden ha annunciato ufficialmente la revoca dell'obbligo di indossare la mascherina per gli americani che hanno completato la vaccinazione. In una parola "vaccinati" o "con mascherina", ha ironizzato il presidente degli Stati Uniti esortando la popolazione a vaccinarsi. L'annuncio segue la decisione delle autorità sanitarie americane:"Qualche ora fa il Centro per il controllo e la prevenzione delle malattie o Cdc ha annunciato che non raccomandano più di indossare le mascherine alle persone che hanno completato la vaccinazione. La raccomandazione vale sia per gli ambienti al chiuso che all'aperto. Credo che sia una tappa importante, un gran giorno"."Se sei vaccinato puoi andare in giro tra i vaccinati o i non vaccinati, ma se non siete vaccinati o completamente vaccinati, dovete indossare una mascherina per la vostra protezione personale e la protezione delle persone non vaccinate. La scelta è vostra. Avete fatto il possibile. Ora finiamo il lavoro di battere questo virus e far tornare tutto alla normalità", ha affermato nell'intervento televisivo trasmesso alla nazione dalla Casa Bianca."Quindi se indossi la mascherina e li vedi, per favore trattali con gentilezza e rispetto. Abbiamo già troppo conflitto, troppa amarezza, troppa rabbia, troppa politicizzazione del tema sull'obbligo della mascherina. Mettiamolo a tacere. Ricordiamoci che siamo tutti americani", ha aggiunto.Alcuni residenti di Washington che hanno ricevuto entrambe le dosi di vaccino si sono detti molto felici per questa decisione:"Sono davvero felicissima. Era tempo. Non indossavo la mascherina all'aria aperta comunque perché avevo bisogno di respirare e ho delle allergie e sentivo spesso il mio naso, lo sapete, che gocciolava e stava per starnutire, quindi penso che era ora", racconta ad Afp l'agente immobiliare Debi Edwards."Penso che sia fantastico. Credo che sempre più gente si sta vaccinando e sono fuori per godersi l'aria fresca e sì... Penso sia meraviglioso", si rallegra questa guida turistica, JP Nguyen."Penso che sia davvero una buona mossa - commenta Joseph Levesque, militare, aggiungendo - soprattutto se si è all'esterno e a più di un metro dagli altri, mi piace l'idea comunque che se sei a meno di un metro si continui a indossarla, sia all'aperto che al chiuso"."Penso che sia una buona cosa - aggiunge la studentessa del Maryland, Isabelle Lareau - perché semplicemente incoraggia più persone a vaccinarsi".(immagini Afp)