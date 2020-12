Negli Usa via libera al vaccino Pfizer, Trump: un miracolo

Milano, 12 dic. (askanews) - La Food and Drug Administration ha approvato l'utilizzo in via emergenziale del vaccino anti-Covid prodotto da Pfizer-BioNthec. Dopo l'ok dell'ente governativo statunitense che regolamenta l'uso dei prodotti alimentari e farmaceutici, le vaccinazioni negli Usa potranno cominciare lunedì 14 dicembre."Oggi la nostra nazione ha compiuto un miracolo medico", ha dichiarato in un video Donald Trump."Abbiamo fornito un vaccino sicuro ed efficace in appena nove mesi. E' una dei più grandi risultati scientifici della storia. Salverà la vita di milioni di persone e metterà fine alla pandemia una volta per tutte", ha aggiunto il presidente degli Stati Uniti. Una grossa vittoria dopo una grossa sconfitta: poche ore dopo la bocciatura da parte della Corte Usa del disperato tentativo di bloccare i risultati delle presidenziali di novembre, Donald Trump può vantarsi di avere ottenuto l'ok della Fda all'utilizzo del vaccino Pfizer e di poter far partire la somministrazione già da lunedì prossimo. Pfizer ha un accordo con il governo Usa per la fornitura di 100 millioni di dosi entro marzo del vaccino elaborato assieme alla tedesca BioNTech. In base ai test effettuati su 44mila persone, l'efficacia è del 95%.