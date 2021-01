(Agenzia Vista) Roma, 27 gennaio 2021 Negoziati sul clima, l'evento promosso dall’Ambasciata britannica in Italia e da Enel Foundation L’evento online “The importance of climate negotiations: involving young generations” promosso dall’Ambasciata britannica in Italia e da Enel Foundation. Forte della comunione di valori che vede Regno Unito e Italia in prima fila nella promozione degli obiettivi e dell’ambizione della Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, la COP26, l'Ambasciata britannica ed Enel Foundation hanno ospitato un webinar per i giovani: "Negoziati sul clima - Impegnarsi con le generazioni future", rispettivamente su Instagram @UkinItaly e sul canaleLinkedIn di Enel. Organizzato al fine di aumentare la comprensione del processo negoziale delle Nazioni Unite tra le nuove generazioni, l’evento si e’ articolato attorno all’intervento di Federico Brocchieri, esperto di negoziati sul clima, autore di: "I negoziati sul clima. Storia, dinamiche e futuro degli accordi sul cambiamento climatico". Chiaro il messaggio: “Le prossima generazione sta giocando un ruolo attivo evitale negli ultimi anni nell'affrontare il cambiamento climatico. Gli obiettivi dell'accordo di Parigi sul clima non possono -e non devono -essere raggiunti solo dai governi”. Aperto dall’Ambasciatore britannico in Italia, Jill Morris, e dal CEO di Enel Foundation, Carlo Papa, l’evento ha visto gli interventi del negoziatore britannico sul clima Huw Davis e della sua controparte italiana Federica Fricano. Tra i relatori, hanno partecipato al webinar anche rappresentanti della comunità internazionale, tra cui Nisreen Elsaim, membro del United Nations Youth Advisory Group on Climate Change.L’evento si è inserito all’interno di una più ampia campagna organizzata dall’Ambasciata britannica a Roma, mirata a coinvolgere sempre più giovani –italiani e non –nel dibattito attorno ai cambiamenti climatici. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev