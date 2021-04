Nel mondo 1 mld di dosi di vaccino: anche ai piedi dell'Everest

Milano, 24 apr. (askanews) - Nel mondo sono state inoculate 1 miliardo di dosi, arrivate anche nei posti più remoti del mondo, compreso il minuscolo villaggio di Lukla, che vedete in queste immagini, ai piedi del Monte Everest. I vaccinati si sono messi in fila per ricevere la loro dose, ringraziando il governo per essere riuscito a far arrivare il vaccino fino a lì, nonostante le difficoltà logistiche.Il Nepal è alle prese con un forte incremento dei casi, con circa 1.400 nuovi positivi al giorno.