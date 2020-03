Nel Super Tuesday Joe Biden si aggiudica 10 stati su 14

Washington, 4 mar. (askanews) - Gli Stati Uniti meridionali e gliindecisi hanno scelto Joe Biden. I giovani, i liberal e ilatinoamericani hanno votato Bernie Sanders. Svolta alle primarie dem Usa nel Super Tuesday. L'ex vicepresidente di Obama ha superato il senatore del Vermont conquistando 10 Stati (Alabama, North Carolina, Virginia, Oklahoma, Tennessee, Arkansas, Minnesota, Texas, Massachusetts e Maine. Sanders se ne è aggiudicati quattro (Vermont, Colorado, Utah e California). Tornata molto deludente per la senatrice Elizabeth Warren, uscita sconfitta anche dal 'suo' Massachusetts, e per il miliardario Mike Bloomberg, che ha speso centinaia di milioni di dollari riportando unicamente la vittoria nei caucus alle Samoa americane. Entrambi, al momento, appaiono convinti a portare avanti la propria campagna elettorale."E' stata una bella serata! E sembra andare sempre meglio. Non a caso si chiamam super tuesday", ha dichiarato Biden, visibilmente soddisfatto di questo inaspettato exploit.A chiarire parte delle ragioni dell'ottimo risultato dell'ex vicepresidente è stato subito un exit poll della Nbc, secondo cui Biden avrebbe ottenuto circa il 50% dei voti degli elettori democratici indecisi fino agli ultimi giorni. Il sostegno è aumentato anche grazie al ritiro di due candidati moderati, Pete Buttigieg e Amy Klobuchar.Sanders però non si dà per vinto: "Sono contento di dove siamo arrivati fino ad ora, abbiamo percorso un lungo, lungo cammino", ha dichiarato. "Vinceremo perché il popolo ha capito che il nostro movimento è il migliore per battere Trump".