Nera e con il sigillo presidenziale: Trump cede alla mascherina

Milano, 13 lug. (askanews) - Nera e con il sigillo presidenziale. Anche Donald Trump cede alla mascherina, mentre gli Usa segnano il record di contagi. Visitando sabato l'ospedale militare Walter Reed alla periferia di Washington, circondato da agenti del Secret Service, anche loro con la protezione facciale, Trump ha mostrato il chiaro segno che la crisi è tutt'altro che superata. Il presidente degli Stati Uniti sinora non aveva mostrato grandi cautele e aveva snobbato più volte chi consigliava massima prudenza, come anche il presidente brasiliano, Jair Bolsonaro, in quarantena da martedì scorso dopo essere risultato positivo al Covid-19.