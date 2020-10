(Agenzia Vista) Roma, 07 ottobre 2020 Nespolo, Laforgia (LeU): "Ricordare oggi la sua figura ed ereditare la sua lezione" "Io penso sia molto importante ricordare la figura di Carla Nespolo per almeno due ragioni. Intanto per il ruolo che Carla ha ricoperto come prima donna a capo dell'associazione nazionale partigiani d'Italia. Era una donna energica, combattiva, che ha esercitato la sua funzione fino all'ultimo minuto possibile e fino all'ultima risorsa fisica disponibile. La malattia che l'ha colpita non l'ha tenuta lontana dal ruolo di rappresentanza dell'Anpi e non ha sottratto lei e l’Associazione alle partite importanti della politica italiana, sempre in difesa della Costituzione. E' poi importante commemorare la sua figura perché il suo mandato è ruotato attorno ad una domanda che dovremmo farci tutti: cosa vuole dire essere antifascisti oggi? Bisogna contrastare il revisionismo strisciante che confonde la pietà che dobbiamo avere per tutti i morti e per tutte le vittime con l'idea, che invece va preservata, che nella Storia c'è chi si siede dalla parte della ragione e chi decide di stare dall'altra parte. Essere antifascisti oggi, e questo Carla Nespolo ce lo ricordava, vuol dire riconoscere la fisionomia di un fascismo di ritorno che si nasconde nelle pieghe della società e che ha il volto del sopruso, della violenza e della negazione delle differenze. Questo era l'antifascismo per Carla Nespolo, questo è stato il suo mandato come rappresentante dell'Anpi e per questo è giusto ricordare oggi la sua figura ed ereditare la sua lezione." Cosi' in aula il senatore di LeU Francesco Laforgia commemorando Carla Nespolo. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev