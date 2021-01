(Agenzia Vista) Belluno, 04 gennaio 2021 Neve in Veneto, mezzi spazzaneve a Rocca Pietore (Belluno) riaprono le strade dopo la bufera “Procederemo in fretta alla conta dei danni per arrivare anche alla richiesta di dichiarazione dello Stato di Calamità Nazionale. Le procedure per la dichiarazione dello Stato di Crisi sono già state avviate. Quanto prima firmerò l'atto formale”. Lo scrive il Presidente della Regione Veneto in un post su Facebook, pubblicando questo video del lavoro dei mezzi spazzaneve a Rocca Pietore (Belluno) per riaprire le strade dopo le nevicate degli ultimi giorni. / Facebook Luca Zaia 03_47 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev