New York, Cuomo difende statue di Colombo: simbolo italoamericani

Washington, 12 giu. (askanews) - A cominciare dal cuore di Manhattan, Columbus Circle, New York non può fare a meno delle statue in onore di Cristoforo Colombo, anche se le violenze sugli abitanti del continente americano, seguite ai suoi viaggi nel Nuovo Mondo, sono ingiustificabili.A sostenerlo è il governatore della grande mela Andrew Cuomo, dopo che anche il navigatore genovese è entrato nel mirino delle manifestazioni di Black Lives Matter.Cuomo ha affermato che Colombo è una figura importante per gli italoamericani, simboleggia il loro contributo a New York, ha insomma un significato che trascende il momento storico della scoperta delle Americhe, e per questo motivo Cuomo si oppone alla rimozione delle statue, già imbrattate, decapitate o demolite in altri Stati.