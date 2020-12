(Agenzia Vista) Roma, 24 dicembre 2020 Next Generation Eu, Bonelli (Verdi): "Investire fondi per affrontare crisi pandemica e climatica" "Il più bel regalo di Natale che il Governo può fare al Paese è investire i fondi di Next Generation Eu per affrontare la crisi pandemica e climatica. Abbiamo bisogno di avviare la conversione ecologica per creare migliaia di posti di lavoro". Lo ha dichiarato l'esponente dei Verdi Angelo Bonelli. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev