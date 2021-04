Nicita (Pd): “A Draghi chiesto sostegno occupazione donne e giovani e risorse su scuola e disabili”

Agenzia Vista) Roma, 16 aprile 2021 “Precise garanzie per l’occupazione di giovani e di donne e più risorse per la scuole, persone non autosufficienti e nidi di infanzia. Sono alcune delle proposte che il Pd ha consegnato a Draghi” sono le parole del membro della segreteria nazionale del Pd Antonio Nicita. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev