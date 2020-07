(Agenzia Vista) Roma, 02 luglio 2020 Nicola Piovani: "Felice che si riaccendano fiammelle teatri, ma restare vigili" Al Mibact la presentazione del cartellone 2020 dell'Inda, 'Per voci sole', in programma al Teatro Greco di Siracusa dal 10 luglio al 30 agosto. Il maestro Nicola Piovani porterà in scena per l'Inda 2020 lo spettacolo 'L'isola della luce' Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev