(Agenzia Vista) Roma, 29 ottobre Nizza, Salvini: “C’è chi uccide nel nome di Allah. Isolare fanatismo e dire no a Turchia in Ue” “Violenza bestiale ha colpito gli amici francesi. Europa sta combattendo contro il virus ma ci sono anche altre calamità, il fanatismo islamico è una di queste. Nel nome di Allah qualcuno uccide, fortunatamente non tutti. Isolare il fanatismo islamico dicendo di no all’ingresso in Ue della Turchia e chiudendo quei luoghi abusivi dove si fa fanatismo” queste le parole del leader della Lega Matteo Salvini durante il sit-in di fronte all’ambasciata francese a Roma organizzato dal partito contro il fanatismo islamico. Durata: 01_33 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev