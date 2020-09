(Agenzia Vista) Roma, 05 settembre 2020 No Mask a Roma, enorme tricolore entra nella piazza al grido “Libertà” Si è tenuta a Roma a Piazza della Bocca della Verità, la manifestazione “No Mask”. Tanti i cittadini che hanno deciso di partecipare alla protesta contro le restrizioni emanate dal Governo per bloccare il covid. Ecco le immagini dell’enorme tricolore portato in piazza dai manifestanti al grido “Libertà”. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev