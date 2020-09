(Agenzia Vista) Roma, 05 settembre 2020 No Mask, le voci dei manifestanti: “Inutile il distanziamento e no al vaccino obbligatorio” Si è tenuta a Roma a Piazza della Bocca della Verità, la manifestazione “No Mask”. Tanti i cittadini che hanno deciso di partecipare alla protesta contro le restrizioni emanate dal Governo per bloccare il covid. Ecco le parole dei manifestanti. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev