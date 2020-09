(Agenzia Vista) Roma, 6 settembre 2020 No Mask, Speranza: “Manifestazione inaccettabile. Mi fa venire i brividi” “La manifestazione “no-mask” non è accettabile in Paese che ha avuto 35 mila morti a causa del Covid. Le immagini di quell’evento mi fanno venire i brividi” queste le parole del ministro della Salute Roberto Speranza alla Festa del Fatto Quotidiano. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev