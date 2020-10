(Agenzia Vista) Svezia, 12 ottobre 2020 Nobel economia a Paul Milgrom e Robert Wilson per studi su teoria aste "Per il miglioramento della teoria dell'asta e l'invenzione di nuovi format delle aste", con questa motivazione l'Accademia di Svezia ha assegnato il Premio Nobel per l'Economia a Paul R. Milgrom e Robert B. Wilson. / Nobel Pize Youtube Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev