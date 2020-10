(Agenzia Vista) Svezia, 07 ottobre 2020 Nobel per la Chimica alle due donne Charpentier e Doudna per scoperta 'forbici genetiche' del Dna Il Premio Nobel per la Chimica è stato assegnato a Emmanuelle Charpentier e Jennifer Doudna per la scoperta di “uno degli strumenti più acuti della tecnologia genetica: le ‘forbici genetiche’ CRISPR/Cas9. Usandole, i ricercatori possono modificare il Dna di animali, piante e microrganismi con estrema precisione”. / Youtube Nobel Prize Ceremony Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev