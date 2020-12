(Agenzia Vista) Roma, 9 dicembre 2020 Nobili (IV): “Fondi Ue occasione epocale, se usati bene cambieranno Italia per vent’anni” “Siamo di fronte a un fatto epocale, ci sono 209 miliardi di Euro. Non possono essere sprecati, sono un’occasione troppo preziosa per il nostro Paese, cambierà l’Italia dei prossimi dieci o vent’anni se saranno usati bene o usati male. Chiediamo che siano usati bene, in fretta, dal Governo e dal Parlamento”. Queste le parole di Luciano Nobili (Italia Viva) in Piazza Montecitorio, dopo l’informativa di Conte sui fondi Ue alla Camera. Durata: 00_36 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev