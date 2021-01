(Agenzia Vista) Roma, 12 gennaio “Non lavoriamo da febbraio”. Le voci degli agenti di viaggio scesi in piazza a Roma “Siamo in una situazione in cui non possiamo vendere da febbraio. Siamo in ginocchio. Continuano a mandare tasse. Chiediamo più sostegno e un accompagnamento durante il 2021 perché anche a pandemia finita ci saranno strascichi” sono alcune delle parole dei rappresentanti del settore degli agenti di viaggio scesi in piazza per la manifestazione “D-Day” del settore del turismo a Piazza del Popolo a Roma. 02_07 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev