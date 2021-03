(Agenzia Vista) Roma, 10 marzo “Non siamo trattati come gli altri”. Le voci delle partite Iva alla protesta di Piazza del Popolo Le voci dei lavoratori a partita Iva scesi in piazza per protestare contro la gestione dei ristori e delle chiusure da parte del Governo. I sit-in si è svolto in Piazza del Popolo a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev