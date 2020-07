Nordcorea festeggia con fuochi artificio anniversario fine guerra

Milano, 28 lug. (askanews) - "Grazie al deterrente rappresentato dal nostro arsenale nucleare, non ci saranno più guerre su questa terra". Parola del leader della Corea del Nord, Kim Jong un, convinto che il suo Paese non debba più combattere in futuro, grazie al deterrente garantitogli dal proprio arsenale. Il leader nordcoreano lo ha affermato nel corso di un comizio in occasione del 67esimo dell'armistizio che ha posto fine alla Guerra di Corea, nel 1953. Da sempre la Corea del Nord afferma che il proprio programma nucleare ha finalità puramente difensive, ma il regime nordcoreano in realtà si sta spostando verso atteggiamenti sempre più bellicosi.