Notte magica con la Superluna, l'ultima del 2020

Roma, 8 mag. (askanews) - Ecco la spettacolare Superluna del 7 maggio, l'ultima del 2020, ribattezzata "Luna dei fiori", come i nativi americani chiamano la Luna di maggio, il mese della fioritura.Nelle immagini si vedono i tanti londinesi che hanno affollato parchi e spazi all'aperto per godersi al meglio lo spettacolo.L'effetto "magia" è dato dal fatto che la Luna piena dista dalla Terra 361.184 km, contro una media di 384.400 km, per questo motivo appare più grande del 6% e più luminosa anche del 14% rispetto al solito. Si è trattato della quarta Superluna dell'anno, la precedente c'era stata l'8 aprile.