Notte nello scalo di Hannover per 63 passeggeri dal Regno Unito

Roma, 21 dic. (askanews) - "Per favore aiutateci ad andare via", chiedeva una donna in un video postato online e rilanciato dalla Bild, una delle decine di passeggeri dal Regno Unito bloccati all'aeroporto tedesco di Hannover domenica sera, dopo che si è sparsa la notizia della "variante inglese" del Covid.Molti paesi, tra cui l'Italia, la Germania e la Francia, hanno iniziato a bloccare i voli in arrivo dalla Gran Bretagna. Ai 63 passeggeri rientrati da Londra in Germania domenica è stato impedito di lasciare l'aeroporto, mentre le autorità sanitarie e gli infermieri - alcuni con la tuta protettiva integrale - eseguivano immediatamente i tamponi anti-Covid ai viaggiatori. I 63 passeggeri - come si vede dalle immagini di News5 - hanno dovuto trascorrere la notte nello scalo in attesa dell'esito del test lunedì mattina; se negativo potevano tornare a casa. "All'aeroporto di Heathrow nessuno mi ha controllato, nessuno mi ha chiesto da dove venissi e dove stavo andando - racconta a News5 Sabrina Dinkler-Stemme, passeggera bloccata ad Hannover - Ci siamo seduti in aereo, come un volo normale, di quelli che faccio una volta al mese, siamo atterrati e poi siamo rimasti perplessi, perché le porte non si aprivano"."Mi sono sentita come una criminale. Ero circondata dalla polizia. Ero fuori sotto la pioggia. Non potevamo fare un passo avanti o indietro, eravamo bloccati con gli altri 70 passeggeri. Nessuna informazione, eccetto un poliziotto che mi ha detto: 'É colpa vostra, lo sapevate e avete preso lo stesso il volo'"."Ho il passaporto tedesco, sono tedesca. Voglio solo andare a casa, voglio stare con i miei bambini e qui vengo trattata 'come sapevate già tutto ciò'".Le autorità locali si sono scusate per l'inconveniente spiegando: "Il nostro obiettivo è di evitare che la nuova variante del virus entri nella Regione"; ha spiegato un funzionario sanitario di Hannover, Andreas Kranz, all'agenzia Dpa.In Germania giovedì 17 novembre è stato registrato un record di contagi, più di 30.000, e il bilancio dei morti da inizio pandemia è salito a 24.125.La "variante inglese" del coronavirus girerebbe da un mese: tre campioni danesi e uno australiano, prelevati a novembre, sono infatti collegati al focolaio inglese provocato dal ceppo mutato. Lo ha rivelato Ecdc, il Centro Ue per il controllo delle malattie, spiegando anche di avere trovato questi campioni e che del ceppo si è già "verificata una diffusione internazionale, anche se non se ne conosce l'estensione".