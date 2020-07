(Agenzia Vista) Palermo, 16 luglio 2020 Nubifragio Palermo, il prosciugamento del sottopasso allagato e la ricerca di eventuali dispersi Nessuna vittima è stata accertata dai sommozzatori dei Vigili del fuoco impegnati tutta la notte nel sottopasso allagato in via Da Vinci a Palermo: individuate auto sommerse, proseguono le ricerche per escludere la presenza di persone. Le idrovore sono al lavoro per abbassare il livello d’acqua. / Vigili del fuoco Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev