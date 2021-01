(Agenzia Vista) Roma, 20 gennaio 2021 Nucleare, Costa: "Massima disponibilità a discutere su deposito, ma trovare soluzione" "Adesso inizia la consultazione e c'è la mia massima disponibilità a rivedere nel termine dei tempi previsti per la consultazione per arrivare ad uscire dall'infrazione e dare sicurezza al territorio. La consultazione ci permette di capire quali siano gli aggiornamenti di natura tecnicistica. Non c'è indisponibilità da parte mia ma voglio trovare una soluzione". Così il ministro dell'Ambiente, Sergio Costa, durante il question time alla Camera dei deputati. / Camera web Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev