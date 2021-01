Nuova giunta Lombardia, Fontana: “Rilanciamo la Regione per fare ripartire il Paese”

(Agenzia Vista) Milano, 9 Gennaio 2021 “Nuova giunta completamente operativa. Rinnovo i ringraziamenti ai tre assessori uscenti. Benvenuti i nuovi assessori con la convinzione che è una nuova occasione ed è un momento importante per la Lombardia. Dobbiamo impegnarci ad affrontare i problemi legati all’epidemia. Abbiamo idee e entusiasmo. Posso dire che ho trovato nei nuovi assessori grande entusiasmo e determinazione. Potremo contribuire a rilanciare la Lombardia: perché significa rilanciare l’intero sistema Paese. Senza la Lombardia per il Paese ci saranno difficoltà insuperabili”. Così il presidente della Lombardia Attilio Fontana ha presentato la nuova giunta in conferenza stampa. Durata 02_25 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev