(Agenzia Vista) Milano, 9 Gennaio 2021 Nuova giunta Lombardia, Moratti: “Convinta da volontà di Fontana. Non mi sottraggo alle sfide” “Quello che mi ha convinto è stata la ferma volontà del presidente fontana di prendermi la responsabilità e caprie che per mio carattere non mi sottraggo a sfide anche se sono gravose. Se penso di poter dare contributo accetto le responsabilità”. Così l’assessore al Welfare e vicepresidente della Lombardia Letizia Moratti in conferenza stampa. Durata 01_08 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev