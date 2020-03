Nuova impresa dello spiderman francese, scala torre a Barcellona

Milano, 4 mar. (askanews) -nudeafp 13.27Milano, 4 mar. (askanews) - Nuova impresa per lo spiderman francese che è salito a mani nude in cima a un grattacielo a Barcellona. Alain Robert, questo il nome dello scalatore ormai celebre per le sue imprese, è salito in cima alla Torre Gloriès, precedentemente chiamata Torre Agbar, un grattacielo, di 38 piani, alto 144 metri, a mani nude, senza protezioni.Robert ci ha messo circa 20 minuti, durante i quali la polizia catalana è stata avvisata della sua presenza. Come di consueto il 57enne, al termine della performance, è stato brevemente arrestato e poi rilasciato.