(Agenzia Vista) Bologna, 28 luglio 2020 Nuovi appello per liberare Zaky nel centro di Bologna con la gigantografia su torre Garisenda Bologna torna a chiedere libertà per Patrick George Zaky, lo studente egiziano dell'Università bolognese in carcere in patria da inizio febbraio. Nel cuore del capoluogo emiliano, ai piedi della torre Garisenda, è stato affisso un maxi cartellone con l'immagine ideata dall'artista Gianluca Costantini che chiede libertà per il ricercatore. L'opera è stata allestita su un ponteggio del cantiere per i lavori di consolidamento della torre. "Non ci stancheremo di continuare a chiedere libertà per Patrick, crediamo fermamente nella libertà di ricerca e di espressione e nella difesa dei diritti umani - dichiarano il sindaco Virginio Merola e il rettore Francesco Ubertini - Va posta fine alla sua detenzione per restituirlo agli studi in una città che lo attende". Courtesy Ètv Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev