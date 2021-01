(Agenzia Vista) Marche, 17 gennaio 2021 16-01-21 Nuovo Dpcm, Acquaroli: "Repentini cambi dei metodi di valutazione creano disorientamento" "Il criterio prevalente di valutazione per l'assegnazione del colore alle regioni non è più solo quello dell'indice RT, ma soprattutto quello della valutazione del rischio, e cioè in base allo stato di occupazione delle terapie intensive, delle strutture ospedaliere, alla stima dei focolai e altri fattori. Quindi non è bastato abbassare le soglie Rt per l'assegnazione delle fasce, ma hanno ritenuto di andare anche oltre. Questi continui e repentini cambi dei metodi di valutazione creano disorientamento. Dunque, di fatto, se anche le Marche domani avranno l'indice RT sotto ad 1, rischiano seriamente di finire in fascia arancione". Così su Facebook il governatore delle Marche Francesco Acquaroli. 02_31 Facebook Francesco Acquaroli Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev