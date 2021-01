(Agenzia Vista) Roma, 13 gennaio 2021 Nuovo Governo, Salvini: “Noi siamo pronti ma non per i minestroni che vuole Grillo” “Noi siamo pronti non ai minestroni, non mi interessa, Grillo per disperazione dice tutti dentro, tutti i partiti dentro. Siamo passati dalla rivoluzione 5 stelle al Governo Conte-Mastella”. Così Matteo Salvini durante la conferenza stampa alla sala Nassiriya del Senato sulle proposte della Lega per il settore della moda, dove il leader della Lega ha rilasciato dichiarazioni anche sulla crisi di Governo. Durata: 00_38 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev