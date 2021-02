(Agenzia Vista) Venezia, 3 febbraio 2021 Nuovo Governo, Zaia: “Draghi non è unica soluzione, il popolo è sempre sovrano” “Il Capo dello Stato ha detto che intravede come unica soluzione quella di un incarico al dottor Draghi. Lo sappiamo che costituzionalmente non è l'unica soluzione, e la prova provata è che se il dottor Draghi non accetta, oppure non trova una maggioranza per la fiducia, comunque non è l'unica soluzione: ci tocca o si va al voto. Questo è scritto nella Costituzione. Il popolo è sempre sovrano. Dopodiché, come valutare questa azione? Io penso che sia fondamentale dire che ci sono due fasi: la fiducia, che non può prescindere dalla seconda fase che è quella della progettualità”. Così il Presidente della Regione Veneto Luca Zaia al tradizionale punto stampa sulla situazione Civid-19 in diretta su Facebook / Facebook Luca Zaia Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev