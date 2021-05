Olimpiadi 2022 in Cina, Nancy Pelosi chiede "boicottaggio diplomatico" per diritti umani violati

(Agenzia Vista) Usa, 19 maggio 2021 La presidente della Camera Usa Nancy Pelosi, durante un’audizione al Congresso, ha chiesto un “boicottaggio diplomatico” delle Olimpiadi invernali del 2022 in Cina: "Non possiamo andare avanti come se fosse normale che le Olimpiadi si facciano in Cina. Se non ci esprimiamo contro le violazioni dei diritti umani in Cina per ragioni commerciali, perdiamo ogni autorità morale per parlare a favore dei diritti umani, ovunque”. US Congress Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev