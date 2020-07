(Agenzia Vista) Firenze, 28 luglio 2020 Omicidio a Firenze, per la morte di Fulvio Dolfi fermato il vicino, il servizio C'è un fermo per la morte di Fulvio Dolfi, 62 anni, l'uomo che è stato trovato senza vita, ucciso a coltellate nel suo appartamento in via Rocca Tedalda a Firenze. Il corpo è stato ritrovato lo scorso 16 luglio. Il fermato è un vicino di casa 74enne. Courtesy Italia7 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev