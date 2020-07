(Agenzia Vista) Roma, 08 luglio 2020 Omicidio Vannini, la mamma: “5 anni che lottiamo per la verità e per la giustizia di Marco” “5 anni che lottiamo per la verità e per la giustizia di Marco” queste le parole di Marina Conte, la madre di Marco Vannini, il ragazzo ventenne deceduto per colpi di pistola nel 2015 mentre era a casa della fidanzata a Ladispoli. Marina Conte ha parlato dopo il processo di appello presso il tribunale di Roma Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev