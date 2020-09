(Agenzia Vista) Roma, 12 settembre 2020 Omicidio Willy, al funerale il lancio dei palloncini bianchi tra gli applausi Nel campo sportivo di Paliano (Frosinone) tantissime persone si sono radunate per salutare Willy Monteiro Duarte, il ragazzo ucciso a Colleferro (Roma) in un violento pestaggio. Le immagini del lancio dei palloncini bianchi lanciati per l’estremo saluto. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev