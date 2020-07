(Agenzia Vista) Ginevra, 24 luglio 2020 Oms: "Abbiamo bisogno dei giovani per migliorare futuro e sconfiggere Covid" "Il futuro dei giovani passa anche dalla sconfitta del Covid, per questo abbiamo bisogno del supporto dei giovani leader." Queste le parole del direttore esecutivo del Programma per le emergenze sanitarie dell'Organizzazione mondiale della sanità Mike Ryan. WHO Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev