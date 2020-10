(Agenzia Vista) Ginevra, 20 ottobre 2020 Oms: "Impennata casi in Europa per errori su quarantena" "L'impennata dei casi in nell'emisfero settentrionale è causata da errori nella quarantena delle persone esposte al coronavirus. Ogni contatto di un caso confermato stia in quarantena per il periodo appropriato". E' quanto ha sostenuto il direttore per le emergenze dell'Organizzazione mondiale della sanità, Michael Ryan, in conferenza stampa a Ginevra. WHO Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev