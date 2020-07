(Agenzia Vista) Ginevra, 18 luglio 2020 Oms: "In Brasile raggiunto plateau, opportunità per controllare virus" In Brasile, dopo una crescita continua dei casi di Covid-19, "è stato raggiunto un plateau. Questo non vuol dire che la curva sia in calo, ma che c'è l'opportunità di mettere sotto controllo il virus". Lo ha sottolineato il capo delle emergenze sanitarie dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), Mike Ryan, nel corso di una conferenza stampa a Ginevra. WHO Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev